شركة «أو إم في» النمساوية للنفط تدرس الانسحاب من سوق الغاز الروسي

أعلنت شركة "أو إم في" النمساوية للنفط، أنها لن تقوم بمزيد من الاستثمارات في روسيا في ظل غزو موسكو لأوكرانيا.

وأصدرت الشركة، المملوكة جزئيا للحكومة، عقب اجتماع مجلس إدارتها أمس السبت بيانا، بهذا الشأن، حيث أضافت أنه سوف يتم إجراء "مراجعة استراتيجية" لحصتها التي تقدر بـ24.99% في حقل يوزنو روسكوي للغاز الطبيعي في سيبيريا.

وقالت الشركة: "هذه المراجعة تشمل جميع الخيارات ومنها احتمالات التصفية أو الخروج". وكانت شركة "أو إم في" قد استحوذت على الحصة من شركة يونيبير الألمانية للطاقة عام 2017 مقابل نحو 1.7 مليار يورو (1.86 مليار دولار).

وسوف يتعين على الشركة النمساوية شطب نحو 500 مليون إلى 800 مليون يورو نتيجة ذلك. وأوضحت الشركة في بيان: "هذا التعديل غير النقدي سوف يؤثر على النتائج التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي".

كما من المرجح أن تشطب الشركة نحو مليار يورو أخرى بسبب تمويل الشركة الجزئي لخط نورد ستريم 2 للغاز، الذي يبدو أن فرص بدء عمله أصبحت ضئيلة.

وكانت شركة "أو إم في" قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها ستنسحب من مفاوضات مع شركة جازبروم الروسية بشأن الاستحواذ على حصة في حقل غاز روسي أخر.