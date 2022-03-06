النيابة تطلب تحريات سقوط فتاة من سور الكورنيش في بحر الإسكندرية

طلبت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم السبت، تحريات المباحث حول واقعة سقوط فتاة من أعلى سور الكورنيش في مياه البحر، وتم نقلها إلى المستشفى لتقديم الإسعافات لها، والتقرير الطبي الخاص بها، وسماع أقوالها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، حول تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، حول سقوط إحدى الفتيات خلف سور كورنيش البحر في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ البحري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، في الإسكندرية من إنقاذ الفتاة، حيث تبين أنها مقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، ومصابة باشتباه كسر إثر سقوطها من أعلى السور، وعدم تمكنها من الخروج من مكان السقوط لارتفاع السور.

وبسؤال والدتها، ربة منزل، مُقيمة بذات العنوان، أفادت بأنه أثناء جلوس نجلتها أعلى السور أصيبت بدوار، مما أدى لإختلال توازنها وسقوطها خلف السور وحدوث إصابتها.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، ونقل الفتاة إلى المستشفى لاسعافها، وجارٍٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.