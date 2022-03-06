السويد تحث رعاياها على عدم السفر إلى روسيا لخطورة الوضع

حثت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، مواطني السويد على عدم السفر إلى روسيا بسبب الوضع الأمني الخطير وغير المتوقع في المنطقة.

جاء ذلك خلال تغريدة نشرتها ليندي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، تضمنت بيانا نشر على موقع الحكومة السويدية ينصح المواطنين بعدم السفر إلى روسيا إلى حين إشعار آخر، دون مزيد من التفاصيل.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ أكثر من أسبوع، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.