الصحة السعودية: كورونا في المملكة تقترب من نهايتها

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن جائحة كورونا في المملكة تقترب من نهايتها، بفضل دعم الدولة وقيادتها الرشيدة، وما قام به المجتمع من أروع الأمثلة في مواجهة هذا الفيروس.

وقال المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي الدوري المشترك مع وزارة الداخلية، وفقا لقناة الإخبارية السعودية، إن "المملكة تشهد نزولا في منحنى الإصابات وسيستمر في الأيام القادمة، والحالات اليومية المؤكدة انخفضت إلى 95%، والحالات الحرجة انخفضت بنسبة 62%".

وبين الدكتور العبدالعالي، بأن المؤتمر الدوري اليوم يصل إلى نهاية انعقاده دوريًا، ويتحول إلى أن يكون انعقادًا عند الحاجة والضرورة.

من جانبه، أكد المتحدث الأمني لوزراة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، وفي جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بارتدائها في الأماكن المغلقة، مشيرًا إلى عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص "PCR" للقادمين إلى المملكة.