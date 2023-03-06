الخارجية الإيرانية: توصلنا إلی تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية تمهد لحل القضايا العالقة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، التوصل إلی تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الاثنين.

وأعرب كنعاني عن أمله بـ"ألا يكون هناك تسييس وضغوط في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وألا نشهد أي تدخلات سياسية من بعض الدول".

وأضاف کنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بالعاصمة طهران: "نستفيد من كل الإمكانات المتاحة لتحقيق مصالحنا والحفاظ على إنجازاتنا في برنامجنا النووي"، مؤكدا "أننا ملتزمون بالدبلوماسية ونرى أنها السبيل الوحيد لحل الخلافات والملفات المعقدة".

وحول تأثير التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في توفير الأرضیة لأجراء المزيد من المفاوضات الجادة وتبادل الرسائل، أكد أن "إيران تتمسك بالدبلوماسية وتعتبرها أفضل إطار للعمل".

وشدد على أن "ديناميكية إيران هي أيضا تضع في نفس الإطار ضرورة أن تتطور العلاقات بشكل متعدد الأطراف والقائم على الدبلوماسية"، مضيفا أن "دخول إيران في مفاوضات حل القضية النووية يعتمد بشكل أساسي علی اعتقادها بالمفاوضات والدبلوماسية المتعددة الأطراف".