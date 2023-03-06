احتجاز رئيس محطة باليونان بعد مقتل 57 شخصا في كارثة اصطدام قطارين

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تم حبس رئيس محطة السكك الحديد بمدينة لاريسا اليونانية احتياطيا بسبب كارثة القطار الأسبوع الماضي، والتي أودت بحياة 57 شخصا على الأقل، حيث واصل عمال السكك الحديد المضربون احتجاجاتهم.

وقال محامي الرجل اليوم الاثنين إن وكيله خضع للاستجواب لأكثر من سبع ساعات من قبل المحققين يوم أمس الأحد.

وفي حال إدانته بتهمة القتل غير العمد، سيواجه موظف السكة الحديد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

وقال محاميه لقناة "إي آر تي" اليونانية العامة إن رئيس المحطة اعترف بالقيام بعملية تبديل بشكل غير سليم، ما أدى إلى اصطدام قطار ركاب بين المدن بقطار بضائع بالقرب من لاريسا ليلة الثلاثاء الماضي.

وهذا أسوأ حادث سكة حديد في تاريخ اليونان.

ويواصل عمال السكة الحديد اليونانيون بإضرابهم لليوم الخامس على التوالي اليوم الاثنين، احتجاجا على تردي أحوال شبكة السكة الحديد بالبلاد. وتقول نقابات عمالية إن معايير السلامة ضعفت على مدار السنوات وأن نظام السكة الحديد يحتاج بشدة إلى تحديث واستثمارات عامة.