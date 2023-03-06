ضبط شخص يروج لبيع المنشطات مجهولة المصدر عبر فيسبوك

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ألقت شرطة الآداب القبض على شخص يروج لبيع المنشطات مجهولة المصدر عبر فيسبوك بالمخالفة للقانون.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، إلى إدارة شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية- لصفحة على موقع "فيسبوك" لترويج المنشطات مجهولة المصدر بكل أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات "مجهولة المصدر"، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بقيامه بترويج المنشطات "مجهولة المصدر" المضبوطة بحوزته عبر الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.