 وزير الدفاع الروسي يتفقد مشروعات بنية تحتية في دونباس بأوكرانيا - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الروسي يتفقد مشروعات بنية تحتية في دونباس بأوكرانيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 11:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 11:23 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو تفقد مشروعات إعمار بنية تحتية في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، بما في ذلك مدينة ماريوبول.

ووفقا لوكالة سبوتنك الروسية للأنباء، ذكرت وزارة الدفاع في بيان: "قام وزير الدفاع الروسي ضمن إطار جولته إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة وتفقد أعمال إعادة إعمار المجمعات السكنية والبنية التحتية في منطقة دونباس".

وأضافت الوزارة أن شويجو تفقد جاهزية المرافق التي تم تكليف الوزارة بها، ومنها إعادة إعمار المباني والمنشآت السكنية.

كما تفقد الوزير المجمع الحديث للوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية في ماريوبول.

كان شويجو قد تفقد تجمع القوات الروسية "فوستوك"، جنوبي دونيتسك، كما زار نقطة مراقبة أمامية لإحدى التشكيلات، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.


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