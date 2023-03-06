للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا يجتمع قطاع السفر مرة أخرى هذا العام في برلين في بورصة السياحة الدولية (آي تي بي).

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الألماني للسفر مؤتمرا صحفيا اليوم لاستعراض كيف انطلق العام السياحي الحالي بعد سنوات كورونا الصعبة. ووفقا لاستطلاعات رأي، لا يزال المواطنون في ألمانيا حريصين للغاية على السفر، على الرغم من المخاوف الاقتصادية والتضخم المرتفع.

ووفقا لبيانات جمعية الأبحاث "أورلاوب أوند رايزن" المعنية بالسفر، فإن 69% (العام السابق: 61%) من حوالي 7000 مشارك في يناير الماضي يخططون للسفر هذا العام. وقال مدير المشروعات في الجمعية، أولاف زونتاج: "في ضوء البيانات، من المحتمل للغاية أن يتم تجاوز مستوى ما قبل أزمة كورونا بالنسبة لعدد رحلات العطلات.. من المتوقع أن يكون لتأثير تعويض غياب السفر في سنوات كورونا دور أيضا".

وعلى عكس سنوات ما قبل كورونا، فإن بورصة برلين هذا العام (من 7 إلى 9 مارس) مفتوحة للزوار التجاريين فقط. والدولة الضيفة هذا العام هي جورجيا. ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك افتتاح معرض السفر رسميا مساء اليوم (6 مساء بالتوقيت المحلي).