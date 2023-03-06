توقف خدمات موقع تويتر بسبب عطل فني

تعرض موقع تويتر للرسائل القصيرة على الإنترنت لمشكلات فنية واسعة النطاق اليوم الاثنين.



وكتب الدعم الفني لتويتر على الموقع "بعض أجزاء تويتر ربما لا تعمل كما هو متوقع الآن".



ويبدو أن المشكلات الفنية كانت بسبب قسم التكنولوجيا نفسه الذي شهد انخفاض عدد العاملين به بشكل كبير بسبب عدة موجات من تسريح العاملين.



وكتب دعم تويتر في تغريدة "لقد قمنا بتغيير داخلي كان له تداعيات غير مقصودة".



وبالنسبة لعدد قليل من مستخدمي تويتر، لا يزال المحتوى على موقع تويتر دوت كوم يبدو كالمعتاد، إلا أن الصور ومقاطع الفيديو المرفقة في التغريدات لا تظهر بشكل صحيح.



وأوضح فريق الدعم في تويتر إنه يعمل على إصلاح الخطأ مضيفا أنه سينشر تحديثا عندما يتم إصلاحه.



وقامت شركة تويتر الأمريكية، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في الشهر الماضي بتسريح المزيد من العمالة في موجة جديدة من شطب الوظائف بهدف خفض النفقات.



واستهدفت عمليات التسريح، موظفين في جميع مجالات الشركة بما في ذلك قطاع الهندسة،حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة.



ولم يتضح على وجه الدقة عدد الموظفين الذين طالهم التسريح، ومع ذلك، ترى مصادر أن العدد يقدر بالعشرات.