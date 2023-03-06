انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب رسالة تلقاها من دبلوماسي وصفه بـ«المخضرم»، يروي فيها تجربة صعبة عن زيارة الأهرامات، أجراها المغني أحمد حرفوش.

وخلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، قرأ أحمد موسى نص الرسالة التي تحدثت عن حالة إهمال تتمثل في: «ناس بتخبط على العربيات، وساحة الانتظار مش بتكفي الأعداد».

وأضاف وهو يقرأ الرسالة: «مفيش طوابير منظمة كله بيتخانق.. الأسعار مكتوبة بخط الإيد على اليافطة .. وحناطير مش نظيفة وسواقين بيألفوا معلومات عن مصر القديمة.. وكله بيصفر ويزمر ومفيش ترتيب».

وتابع: «ناس بتبيع حاجات في جرادل معدن مش نضيفة.. ومفيش مدخل منظم لمنطقة البانوراما والعربيات بتعدي فوق الرصيف والمنتجات مش كويسة والأسعار جنونية».

وألقى موسى الهاتف الذي كان يقرأ منه الرسالة، ولم يُكمل موسى فحواها، قائلا: "والله ما نا مكمل"، داعيا الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الإهمال.

وتابع: «الدولة صرفت مليارات الجنيهات على تطوير منطقة الهرم.. إيه اللي حصل هناك؟.. بلدنا تستحق إنها تستقبل أكتر من 30 مليون سائح وتقدر تحقق الرقم ده بس نشتغل».

وناشد وزارة السياحة والآثار بمعالجة الوضع في منطقة الأهرامات، قائلا إن كل من يذهب إلى هناك لابد أن يعود شاكيا.

