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السيطرة على حريق بقرية بنى محمد سلطان في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 3:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 4:08 ص

أعلن اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، عن إخماد حريق بمزرعة مواشى فور الإبلاغ عنها دون خسائر في الأرواح.

وأضاف بدوي أن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان تمكنت من رصد حالتى تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة ٢٤ سهما بقرية العوام وعزبة جاد السيد بماقوسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها، وحمايتها من التبوير.

وفي سياق متصل، تمكن قسم البيئة بالقرية من رفع ما يقارب من 35 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع وتم تحرير ٤ محاضر و٥ إنذارات متنوعة أشغال وبيئة.

 

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