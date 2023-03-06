احتفلت محافظة قنا، مساء أمس، بعيدها القومي، تخليدًا لذكرى انتصار أبطال قرية البارود مركز قفط ضد الحملة الفرنسية عام 1799.

وشهد الحفل الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم قدمت فرقة قصر ثقافة قنا للموسيقى العربية باقة متنوعة من الأغانى الوطنية منها: "قنا يابلدنا، تعيشى يابلدي، قالو ده عيد بلدي، مصري أنا، أحبها، أي والله"، كما قدمت فرقة قصر ثقافة الطفل للفنون الشعبية بقنا تابلوهات فنية: :استعراض الجيش، التراث القنائي، رقص العصا".

وقدم مسرح العرائس التابع للبيت الفنى للمسرح أوبريت "الليلة الكبيرة" ضمن مبادرة المواجهة والتجوال، الذي يصور الحالة الشعبية لليلة المولد فى التراث المصري وتصور فقرات البلياتشو وشجيع السينما والذكر والتحطيب والبائعين والألعاب الشعبية وينتهى الأوبريت بآذان الفجر.

جاء الحفل ضمن برامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة قنا بإدارة أنور جمال، وفي ضوء خطة الهيئة للاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية للمحافظات المصرية.