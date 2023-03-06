 الاحتلال الإسرائيلي يشرع في هدم منزلين في القدس ويستولي على بيوت متنقلة في أريحا

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في هدم منزلين في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر بالقدس، بأن تعزيزات عسكرية من قوات الاحتلال اقتحمت وادي الجوز، وفرضت طوقًا عسكريًّا على المنطقة، وطلبت من قاطني المنزلين اللذين يؤويان 20 شخصًا، بتفريغ محتوياتهما، لهدمهما، بحجّة البناء غير المرخّص.

وأوضح سكان المنزلين، أن محاولات عديدة بذلوها لترخيص هذه المنازل التي تم تشييدها منذ 25 سنة، ولكن بلدية الاحتلال ترفض ذلك.

وعلى صعيد متصل، استولت قوات الاحتلال على بيوت متنقلة "كرفانات" شرقي محافظة أريحا بشرق الضفة الغربية، تعود ملكيتها لفلسطيني بالقدس المحتلة.