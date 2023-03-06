حررَ، عامل بمركز تعليمي "سنتر" كائن في منطقة البيطاش، ومجموعة من أولياء الأمور، محضرًا بقسم شرطة الدخيلة حمل رقم 7687 جنح، ضد رئيسة حي العجمي في الإسكندرية، و2 من معاونيها "موظفين" بإدارة إشغال الطريق؛ اتهموهم فيه بإصابة العامل بكسر في اليد، والتعدي عليهم بالسب والقذف، واستخدام القوة، وذلك أثناء تواجدهم داخل الـ"سنتر" لغلقه.

وجاء بالمحضر، الذي حُررَ، اليوم الاثنين، أن العاملين بالمركز التعليمي، وبعض أولياء الأمور، فوجئوا بدخول عدد من الأشخاص إلى "السنتر" بالتزامن مع تواجد عدد من الطلاب، وتسببوا في إثارة الفزع والفوضى بينهم، مشيرين إلى أن سيدة كانت برفقة الحملة، وتوجه أفرادها وتبين لهم لاحقا أنها رئيسة حي العجمي.

وأشار المحضر إلى أن الأهالي توجهوا إلى رئيسة الحي لمخاطبتها بإخراج الطلاب بهدوء، وعدم إثارة الفزع بينهم، إلا أن بعض الأشخاص من أفراد الحملة تعدوا عليهم بالسب والقذف، وأحدثوا فوضى وحالة من الهرج بينهم، وأصابوا الطلاب بالرعب، فضلًا عن إصابة أحد العاملين بالـ"سنتر" بعدما تطور الأمر لتشابك بالأيدي.

وأرفق محررو المحضر تقريرًا طبيًا به؛ يوصف حالة العامل المُصاب، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومحاسبة المتسببين فيها، والتحقيق مع من وجه لهم الاتهام "رئيس الحي ومعاونيها" والذين أعلنوا في بيان لاحق أنهم تمكنوا من إغلاق 3 مراكز تعليمية بالعجمي.