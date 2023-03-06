وزير الخارجية الإيطالي: حالة الهجرة الطارئة تتطلب المواجهة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن حالة الهجرة الطارئة تتطلب المواجهة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "آكي" الايطالية، اليوم الاثنين.

ونقلت "آكي" عن تاياني قوله لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الإثنين، إن "حالة الهجرة الطارئة، على مختلف جبهات الأزمات الساخنة، هي أكبر مشكلة سنواجهها في السنوات، وربما العقود القادمة".

وأضاف أن "إيطاليا، بخلاف التكهنات أو الخلافات السياسية الداخلية، لا تستطيع النجاح بالأمر بمفردها"، مشددا على أنه "في هذه الأثناء نحن لا نقف مكتوفي الأيدي".

وسأل قائلا: "أتعرفون كم عدد تدخلات الإنقاذ التي نفذتها قوات الشرطة المالية وخفر السواحل في بحارنا؟ عام 2022 أجروا 1170 تدخلا بمجال إنفاذ القانون، شملت 38 ألفا و507 مهاجرين، و917 تدخلا للبحث والإنقاذ، شملت 57 ألفا و28 مهاجرا".

وتابع: "لقد أنقذنا الآلاف والآلاف من الأرواح، وكل الإيطاليين يعرفون ذلك، لكننا وللأسف لا ننجح في سعينا دائما.. القضاء سيقوم بعمله وسنرى ما إذا كانت هناك مسؤوليات".