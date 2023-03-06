بسيوني يتولى تدريب الأخضر الليبي

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تولى عبد الحميد بسيوني، المدير الفني السابق لطلائع الجيش وسموحة، تدريب فريق الأخضر الليبي.

وأعلن النادي الليبي وصول طاقمه الفني الجديد، بقيادة عبد الحميد بسيوني نجم الزمالك والفراعنة السابق، إلى ليبيا، اليوم الإثنين، للإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر النادي صور الوصول عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب عليها: «‏من وصول الطاقم الفني الجديد، ولقائه ببعثة الفريق في بنغازي».

ويتكون الجهاز الفني الجديد لنادي الأخضر كلا من عبد الحميد بسيوني مدير فني، أحمد صالح لاعب الزمالك السابق مدرب عام، معتز إينو لاعب الأهلي والزمالك السابق مدرب مساعد.