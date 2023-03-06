بحث سبل الارتقاء بالخدمات الثقافية والتعليمية لمكتبة مصر العامة بمطروح

عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، ورئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة بالمحافظة، اجتماعا اليوم الاثنين، بحضور مجلس إدارة المكتبة؛ لبحث سبل الارتقاء بالخدمات الثقافية والتعليمية للمكتبة، وتوسعة الاستفادة منها لأبناء مطروح، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

حيث وجه سكرتير عام المحافظة، بالعمل على التعريف بمزيد من الخدمات التي تقدمها المكتبة لأبناء مطروح؛ لتيسير حصول أبناء مطروح عليها، مثل دورات التويفل، والـicdl، واللغات، والحاسب الآلي وغيرها، كذلك بحث مزيد من المقترحات لتوسعة أنشطة المكتبة، ومنها زيادة تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية المعتمدة بها.