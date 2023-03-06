أهالي الأقصر يختتمون احتفالاتهم بمولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري

اختتم منذ قليل أهالي الأقصر احتفالاتهم بمولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري، والذي يوافق 14 شعبان من كل عام.

وبدأت الاحتفالات الختامية مساء أمس الأحد واستمرت حتى الساعة 4 صباحًا تضمنت إقامة ليالي إنشاد داخل وخارج مسجد العارف بالله تم تنظيمها على أيدي أسرة العائلة الحجاجية بجانب ليالي الذكر والمديح التي أقيمت في أنحاء متفرقة من المدينة.

كما شهدت الاحتفالات إقامة العديد من موائد الطعام والتي شملت الوجبة الرئيسية للمولد وهي الكباب الصعيدي، بجانب باقي المكونات وفي مقدمتها اللحم البلدي ولحم الجمال، مع انتشار بائعي الحلوى الشعبية وتجار العطور والمسابح والمصليات.