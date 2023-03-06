أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في تركيا إلى 46 ألفا و104

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 46 ألفًا و104 أشخاص، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء اليوم الاثنين.

وشهدت تركيا زلزالًا مدمرًا، يوم الاثنين الموافق 6 فبراير 2023، وبلغت قوته نحو 7.7 ريختر، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى خسائر في الممتلكات.

وأصبح ما لا يقل عن 1.5 مليون شخص بلا مأوى، ومن غير الواضح كم من الوقت سيمر قبل العثور لهم على مأوى مناسب.

في غضون ذلك، تقول هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن ما يقرب من مليوني شخص قد غادروا منطقة الزلزال الآن.

وكشفت الهيئة، اليوم الإثنين، أن سكان مدينة «أرسوز» بولاية «هاتاي» في جنوب تركيا شعروا بهزة أرضية بلغت قوتها نحو 4.1 ريختر.

وقالت إن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 2:14 بالتوقيت المحلي التركي، على عمق 7 كيلومترات، في حين لم تتوافر أي معلومات حول خسائر في الممتلكات أو الأرواح حتى الآن، وفقاً لوكالة الأنباء التركية.