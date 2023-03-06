ما مدى خطورة نوع السرطان الذي أصاب الرئيس الأمريكي؟

وتبين بعد إجراء الفحوص أن الورم معروف وشائع وهو نوع من أنواع سرطان الجلد ولا ينتشر عادة، ولا يعتبر من الأورام الخطيرة.

بايدن والتعافي للمرة الثانية من سرطان الجلد

كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، في شهر يوليو تموز العام الماضي إصابته بالسرطان، خلال خطاب ألقاه بشأن الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس الأميركية. وفي معرض حديثه عن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت التابعة لولاية ديلاوير، قال بايدن:"لهذا السبب أنا وكثير من الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان".

قال البيت الأبيض حينئذ، إن حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن إصابته بالسرطان، كان إشارة إلى إصابته بالمرض قبل أن يصبح رئيسًا، وتم علاجه منه. وأضاف:" بايدن كان يشير إلى سرطانات الجلد غير الميلانينية التي تمت إزالتها قبل توليه منصبه". وذكر ملخص عن الحالة الصحية للرئيس بايدن، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، أنه تمت إزالة عدة سرطانات جلدية موضعية غير ميلانينية منه قبل توليه الرئاسة.