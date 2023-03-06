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اليابان تعتزم إغلاق مراكز التطعيم الكبيرة ضد كورونا خلال مارس الجاري

طوكيو - د ب أ
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 1:44 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 1:44 م

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم إغلاق مراكز التطعيم الكبيرة ضد فيروس كورونا في طوكيو وأوساكا، والتي يتم تشغيلها من قبل قوات الدفاع الذاتي بنهاية الشهر الجاري.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، قالت الوزارة إن الحجوزات تراجعت إلى حوالي 20% فقط من الطاقة القصوى.

وقالت كيودو إن الوزارة دخلت في مناقشات لتنظيم مراسم احتفالية للإغلاق، يحضرها وزير الدفاع هامادا ياسوكازو.

وكان قد تم إنشاء هذه المراكز من أجل تسريع عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في مايو عام 2021.

وتم تعليق نشاطها بعد ذلك بستة أشهر، غير أن مركز طوكيو استأنف نشاطه في يناير من العام الماضي، وكذلك مركز أوساكا في فبراير، للتعامل مع حدوث قفزة في الإصابات بمتحور أوميكرون.


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