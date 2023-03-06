أصدرت جامعة بنها، اليوم الإثنين، بيانًا، بشأن الشكوى التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، والتي يتهم خلالها أسامة عيد رمضان، طالب بجامعة بنها، مستشفيات الجامعة بالإهمال.



وادعى الطالب خلال الشكوى، إجراء مستشفى جراحة خاطئة في إصبع سليم من يده بدلًا من إجرائها في الإصبع المصاب.



من جانبه أمر الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، في بيان له اليوم الإثنين، إجراء تحقيق فوري وشامل حول الشكوى لبيان مدى صحة الواقعة من عدمه، موجهًا بعقاب المخطئ حال ثبوت واقعة الإهمال.



وأوضح "سوسة"، أن مستشفيات جامعة بنها لها دور استراتيجي في تقديم كل الخدمات الطبية ليس فقط لمحافظة القليوبية، ولكن لكل المحافظات المجاورة بجانب استقبال الطوارئ لكل الحوادث من الطرق السريعة.



وشدد على أن المستشفى تستقبل يوميًا أكثر من ألف و500 مريض بالاستقبال والطوارئ بجانب أكثر من ألف مريض بالعيادات الخارجية يوميًا.



كما يجري المستشفى العمليات الجراحية في مختلف التخصصات، حيث أجرى مستشفيات جامعة بنها في العام الماضي قرابة 13 ألف عملية جراحية.



فيما تردد على الاستقبال والطوارئ والعيادات قرابة النصف مليون مريض، وقد أجرت المستشفيات الجامعية قرابة 6 آلاف عملية طوارئ خلال العام الماضي.



وأضاف أن المستشفيات الجامعية تقدم العديد من الخدمات الطبية التي تنفرد بها في المحافظة ومنها وحدة غسيل كلى الأطفال، ووحدة السكتة الدماغية، كذلك أكبر محضن للأطفال يضم أكثر من (40) حضانة بجانب وحدة الجراحات الدقيقة، ووحدة جراحات اليد، ووحدة زراعة القرنية، ووحدة الأشعة التداخلية وغيرها من الوحدات والأقسام العلاجية بكل التخصصات.



وأوضح أنه نتيجة لدقة العمل والمجهودات والنجاحات التي قامت بها المستشفيات فقد حصدت المركز الأول في مكافحة العدوى على مستوى الجامعات المصرية، وكذلك المركز الثاني في الصيدلة الأكلينيكية.



وكشف الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، عن نتائج التحقيق، موضحًا أنه تم حجز المريض "أسامة عيد رمضان"، بتذكرة رقم 255 بتاريخ 26 فبراير 2023.



وتابع أن المريض وقت حجزه في المستشفى كان يعاني من إصابة في إصبعين باليد اليمنى، وهما السبابة والبنصر، وقد تم التوضيح للمريض بحاجته لتدخل جراحي لإصلاح الوتر الباسط بإصبع السبابة باليد اليمنى، وكذلك إصلاح الوتر الباسط لإصبع البنصر باليد اليمنى، وذلك وفق إقرار طبي بالموافقة على إجراء تداخلي والذي وقع عليه المريض باسمه ورقم بطاقته بتاريخ الثلاثاء 28 فبراير 2023.



واستطرد: "الإقرار الطبي الخاص والموقع من الطالب موضح به علم المريض بوجود إصابة لديه في إصبعين، وإنه سيتم إجراء جراحة لتصليح الإصبعين، وليس كما ادعى بإنه مصاب في إصبع واحد فقط".

وأردف: "شرح الأطباء المعالجين للمريض طبيعة الإجراء الجراحي الذي سيجرى، وأوضحوا له المخاطرة والمضاعفات العامة التي قد تنجم عنه"، فيما تم إخبار المريض بأنه سيتم تجهيزه للعمليات يوم الثلاثاء لإجراء الجراحة بالإصبعين، إذا سمح وقت العمليات، وإذا لم يسمح فإنه سوف يتم إصلاح إصبع "السبابة" في عملية يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، ثم إصلاح إصبع "البنصر" في عملية يوم الخميس 2 مارس 2023.



وتابع: "تم عمل اللازم بالفعل لإصلاح إصبع "السبابة" ضمن قائمة عمليات الثلاثاء 28 فبراير 2023 التي تم إجرائها بالمستشفى، وتمت العملية تحت مخدر موضعي بمعرفة أحد السادة المدرسين المتخصصين بوحدة جراحة اليد، كما تم تأجيل عملية اصبع "البنصر" إلى قائمة العمليات التي سيتم إجرائها بالمستشفى يوم الخميس 2 مارس 2023 كما سبق توضيحه للمريض".



وواصل: "تم التجهيز لإجراء عملية تصليح إصبع "البنصر" ضمن قائمة عمليات يوم الخميس 2 مارس 2023 بالمستشفى لكن المريض رفض إجراء العملية ولم يوضح الأسباب، كما تم تجهيزه مجددًا لإدراجه ضمن قائمة عمليات السبت 4 مارس 2023، وذلك بمعرفة أحد أساتذة وحدة جراحة اليد، ولكن المريض رفض دخول العمليات أو حتى اتباع تعليمات الأطباء للتجهيز للعمليات كما هو مثبت بملف المريض".



وواصل: "قام والد المريض بإخراجه من المستشفى، بعد توقيع إقرار خروج حسب الطلب، وذلك يوم الأحد 5 مارس 2023 رغم نصح الأطباء بأهمية استكمال العلاج وإجراء الجراحة المتبقية بالمستشفى".



وأكد أن الأطباء أوضحوا للمريض ووالده، بسبب إصرارهما على الخروج كل المضاعفات والمشاكل التي قد تحدث للمريض نتيجة لخروجه وعدم استكمال علاجه، ولكن والده صمم على الخروج وقام بتوقيع إقرار خروح حسب الطلب بصفته ولي أمر".



فيما توضح جامعة بنها، أنها لا تسعى بهذا البيان، إلى نفي الافتراءات التي رددها الطالب المشار إليه بحق المستشفيات الجامعية "بقدر السعي لعرض الحقائق"، مع التأكيد على أن نتائج التحقيق إذا كانت قد كشفت عن إدانة أحد الأطباء أو أحد أفراد طاقم التمريض لبادرت الجامعة بالإعلان عن الخطأ مصحوبًا بتوضيح العقوبة الرادعة التي طالت المخطئ، لكي يعي الجميع أن الجامعة تقف بالمرصاد في مواجهة وقائع الإهمال، إلا أن التحقيق قد أثبت أن الطالب قد سرد سلسلة من الأكاذيب تتعارض مع سير الأحداث وما سجلته المستندات، ومنها ما خطه بيده، وهو ما يعني أن تصريحاته تمثل إساءة إلى سمعة المستشفيات الجامعية، لذا فإن جامعة بنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل في مقاضاة كل من تعمد الإساءة إلى المستشفيات الجامعية وصورة الجامعة بدون وجه حق.

كما توضح الجامعة، أن الشكوى حق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور والقانون في إطار الآليات الرسمية والشرعية المحددة قانونًا، وليس إثارة الجدل وبث الافتراءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك آليات عديدة قانونية يمكن إرسال الشكاوى من خلالها، وعلى رأسها بوابة الشكاوى للحكومة المصرية أو التقدم بشكوى مباشرة لرئيس الجامعة أو مدير المستشفيات الجامعية أو اللجوء إلى الطرق القانونية التي يكفلها القانون والدستور ، وليس من بينها الاستخدام غير الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، والتسبب في إثارة الرأي العام، والإساءة لصورة مؤسسات الدولة بنشر وقائع غير صحيحة أو مبتورة أو غير مكتملة.



وتهيب جامعة بنها، بالمواطنين ضرورة الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، وعدم السير وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم بثها من خلال هذه المواقع، ومراجعة المصادر الرسمية للتعرف على المعلومات والحقائق.