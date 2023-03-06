السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى البنك المركزي التركي.



وقال وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد عقيل الخطيب، وقع في تركيا اليوم اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي.



وأضاف أن محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافغي أوغلو، هو من وقع الاتفاقية من الجانب التركي.



وفي وقت سابق، وقعت المملكة العربية السعودية مشروعات إنسانية لصالح متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا بأكثر من 48 مليون دولار، وفق ما أفادت به قناة "الإخبارية" السعودية.



جاء ذلك خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث في جلسة تحت عنوان "تطور المشهد الإنساني في عام 2023 والأعوام القادمة"، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمبعوث الأممي السابق إلى اليمن مارتن جريفيث، وعدد من قيادات منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.



وقال الوزير ابن فرحان، خلال المنتدى، إن "ملوك المملكة منذ تأسيسها دأبوا على تسخير إمكانياتها لخدمة القضايا الإنسانية ومد يد العون لرفع المعاناة عن المتضررين وإغاثة الملهوفين".



ووجهت القيادة السعودية، غداة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 فبراير الماضي، بتسيير جسر جوي لإيصال المساعدات الإغاثية لضحايا الزلزال في البلدين.