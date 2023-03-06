«الفاو» و«اليونيدو» تطلقان برنامج معجل تحويل النظم العالمية للأغذية الزراعية

أطلقت منظمتا الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" برنامج معجل تحويل نظم الأغذية الزراعية، بهدف مساعدة أقل البلدان نموا على جعل نظمها الغذائية الزراعية أكثر كفاءة وشمولا وقدرة على التكيف واستدامة عن طريق تعزيز الشراكات وتوليد الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.

وجرى الإطلاق أمس الأحد، خلال اجتماع ثنائي بين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دنيو ونظيره في اليونيدو غيرد مولر، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس حول أقل البلدان نموا في الدوحة بقطر.

وتُعد البرنامج المحور الأول في تعاون جديد بين منظمة الأغذية والزراعة واليونيدو، وهي تساعد على توليد الاستثمار في نظام الأغذية الزراعية في بعض أفقر بلدان العالم، من خلال تطوير سلاسل القيمة، ونظم الأسواق، ونماذج الأعمال التجارية، والتمويل الشامل، من أجل المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال دنيو، إنه يتطلب التصدي لمستقبل نظم الأغذية الزراعية نظرة شاملة تغطي العديد من المواضيع، مثل أزمة المناخ، والإنتاج الزراعي، وكفاءة سلاسل القيمة، والإدماج، والتغذية، واستخدام الأراضي، والتنوع البيولوجي، ضمن مواضيع أخرى.

ويقدم البرنامج أداة ملموسة لمساعدة الدول على تحقيق هدف تحويل أنظمة الأغذية الزراعية.

وأضاف مولر: "تحدد الرابطة فرص الاستثمار وتساعد على توجيه تلك الاستثمارات إلى سلاسل القيمة الغذائية، وبهذه الجهود تصبح الفاو واليونيدو شريكين طبيعيين، إن خبراتنا وجهودنا تكمل بعضها بعضا، أنا فخور جدا بتعاوننا مع منظمة الأغذية والزراعة".