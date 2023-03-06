سفير إسبانيا بمصر: اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة للتأمل في قضية المساواة بين الجنسين

زار سفير إسبانيا في مصر، ألبارو إيرانثو ، جامعة 6 أكتوبر؛ للمشاركة مع سفارة ألمانيا ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في أنشطة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

والهدف من هذا الحدث، هو تسليط الضوء على دور المرأة في التعليم على جميع المستويات، كمحرك رئيسي لتقدم المجتمع، وبشكل خاص من خلال أمثلة ملهمة، مثل النساء اللاجئات اللائي يدرسن في مصر، وذلك وفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الإثنين.

وفي كلمته خلال الاحتفال، قال السفير الإسباني: "نحتفل باليوم العالمي للمرأة في يوم 8 مارس من كل عام، وهو يعد بمثابة مناسبة للتأمل في قضية المساواة بين الجنسين وتعزيزها، وكذلك للتأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمعات الحديثة. وتقوم النساء في الواقع بدور رئيسي لتحقيق الرخاء والتقدم الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. إن إسبانيا ملتزمة التزاما جادا تجاه هذه القضية، وذلك عن طريق تبنيها سياسة استراتيجية في هذا الشأن".

وأضاف: "اليوم، يسعدنا أن نتعاون مع شركاء آخرين في هذه المهمة، لكي نحاول أن نسلط الضوء على النساء اللاجئات اللائي يدرسن في مصر كمثال ملهم يحتذى به".

وأشار إلى أن "الغرض من اجتماعنا اليوم له شقين، الأول: إيضاح أن كل من التعليم والثقافة أدوات مفيدة للغاية في إحراز التقدم المنشود في مناصرة حقوق المرأة، سواء كانت القضايا متعلقة بزواج الأطفال أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو غيرها، فإن الثقافة تزودنا بأمثلة تساعدنا على تجنب الأشكال النمطية وتمنحنا مساحة مشتركة للعمل معا. والثاني: التوسع في تغيير السرد من خلال تقديم أمثلة لطالبات شابات ملتزمات بالعمل الجاد والتغيير. إنه مصدر إلهام لنا جميعا".

ولفت إلى أن "الدعوة إلى المساواة بين الجنسين هي أحد الأعمدة الأساسية للدبلوماسية الإسبانية. في حالة السفارة الإسبانية، فإن هذا المبدأ يتم الاسترشاد به في جوهر تنفيذ العديد من أنشطتنا. إن مكتب التعاون والتنمية في السفارة الإسبانية، بقيادة إيفا سواريز، يعمل بشكل مستمر على قضايا المساواة بين الجنسين، ويشمل ذلك العديد من المجالات، مثل الكفاح ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة زواج الأطفال والعنف المنزلي".

وتابع: "ويقوم مكتب التعاون الإسباني بالتعاون الوثيق مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة والمؤثرة، مثل المجلس القومي للمرأة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني. ويعد توسيع نطاق خدمات حماية الضحايا من الأولويات الاستراتيجية أيضا في هذا السياق".

واختتم قائلا: "يمكن إنجاز الكثير. وبتكاتف الجميع، سنتمكن من إحراز تقدم ملموس في جميع هذه القضايا".

من جانبها، أضافت السفارة، في بيان، أن مبدأ المساواة بين النساء والرجال، هو قيمة من القيم الجوهرية لإسبانيا، وهو أحد أهداف إسبانيا الرئيسية لأنشطتها في الخارج. إتساقا مع تلك الرؤية، يعد تعزيز المساواة بين الجنسين إحدى الركائز الأساسية للدبلوماسية الإسبانية.

وتابعت: تلتزم كل أقسام السفارة بأخذ مبادرات في قضية المساوة بين الجنسين، لكن نجد أن المكتب الفني التابع للوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية هو الموكل بتطوير برامج خاصة متنوعة ذات صلة بتعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النوع، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومختلف منظمات المجتمع المدني المصرية.

واستطردت: بالإضافة إلى ذلك، تدعم الوكالة على وجه التحديد الشمول الاقتصادي للشابات بوجه عام، وخاصة الشابات المعرضات للخطر في مصر. وانطلاقا من ذلك، تدعم الوكالة تدريب النساء في مجال الضيافة في المناطق الريفية مثل مركز أبو قرقاص بمدينة المنيا، وكذلك يتم دعم تنظيم مهرجان أفلام المرأة العاملة وتنفيذ مبادرة "ختم المساواة بين الجنسين" في الفنادق الموجودة بالمناطق السياحية في جميع أنحاء البلد.

وقالت: نحتفل كل عام يوم 8 مارس باليوم الدولي للمرأة، من أجل تعزيز المساواة وتثمين دور المرأة في المجتمعات الحالية، وشعار هذا العام هو "الابتكار الرقمي والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".