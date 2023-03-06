الأمم المتحدة تفتتح مقرها الجديد في العاصمة القطرية الدوحة

شارك كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام في افتتاح بيت الأمم المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة التي يزورانها لحضور المؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

وتحدث الأمين العام أنطونيو غوتيريش في فعالية أقيمت على شرف الافتتاح، واصفا بيت الأمم المتحدة الجديد بأنه "أكثر من مجرد مبنى، بل إنه مكان لتوحيد عمل الأمم المتحدة في قطر وخارجها، إذ يجمع العمل التنموي والإنساني والدبلوماسي تحت سقف واحد، كما أنه يعد رمزا للشراكة الإستراتيجية مع قطر".

وأعرب الأمين العام عن شكره العميق لحكومة قطر وشعبها، مشيدا بالتزامهم بتعزيز العمل المشترك.

وأضاف:"إنني أتطلع إلى البناء على تعاوننا الوثيق، وأتمنى للشعب القطري سنوات عديدة من السعادة وللحكومة القطرية وسنوات عديدة من العمل المثمر لدعم جهود الأمم المتحدة، وأتمنى أن يخلق هذا البيت الظروف لإثبات أن هذه الشراكة الاستراتيجية هي أيضا تكريم رائع للحداثة والجمال والأخوة بين دولة قطر والأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأعرب رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، في تغريدة على موقع تويتر، عن فخره للمشاركة في افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة.

وقال إن قطر أصبحت منصة مهمة للحوار وأحد أعمدة العمل متعدد الأطراف وشريكا حقيقيا للأمم المتحدة، مبديا أمله في أن يصبح بيت الأمم المتحدة مساحة تسمح بازدهار القيم المشتركة بين الجانبين.