يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة "الحماية التشريعية للمرأة"، والتي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساءً يوم الثلاثاء 7 مارس الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتدير الندوة الدكتورة رانيا يحيي رئيس قسم فلسفة الفن بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، ويشارك فيها المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد عبدالظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة المستشار القانوني لدائرة القضاء بأبوظبي، والمحامية أميره بهي الدين، ومني الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة والمستشار يوسف غازي نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية.

واليوم العالمي للمرأة هو احتفال دولي في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

فيما يعد شهر مارس شهر المرأة حيث يُحتفل فيه سنويًا في جميع أنحاء العالم بمساهمات المرأة في الأحداث في المجتمع القديم والمعاصر.