هاري وميجان تلقيا رسالة إلكترونية تتعلق بمراسم التتويج

وقد جرت العادة أن ترسل دعوات مبدئية لبعض الضيوف المحتملين، لتأكيد التاريخ قبل الدعوات الرسمية التي يتم إرسالها لاحقا، وذلك بهدف التخطيط وعدم الالتزام بمواعيد أخرى.

وقد رفض قصر باكنغهام التعليق على أمر الدعوة التي وجهت لهاري وميغان.

وكان هناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان الزوجان المقيمان في الولايات المتحدة سيدعيان، وما إذا كانا سيحضران مراسم تتويج الملك تشارلز و الملكة القرينة كاميلا.

وتتسع كنيسة ويستمنستر، حيث ستعقد مراسم التتويج، لحوالي 2200 ضيف. ومن المتوقع أن يحضر العديد من الشخصيات العامة والسياسيين وكبار الشخصيات الدولية، بالإضافة إلى أسرة الملك وأصدقائه.

كما من المتوقع أن يتم إرسال الدعوات المطبوعة الرسمية في أقرب وقت.

ويأتي هذا التركيز الإعلامي الكبير على ما إذا كان الأمير هاري وميغان سيحضران التتويج، بعد ما كشف عنه هاري في مذكراته من وجود توترات مع عائلته.

ومن ضمن الأشياء التي كشف عنها هاري سرد لمشاجرة مع شقيقه الأمير ويليام، الذي من المرجح أن يكون له دور في حفل التتويج بصفته أمير ويلز.

وقد رفض الأمير هاري في مقابلة سابقة حول مذكراته الإفصاح عما إذا كان سيحضر تتويج والده قائلا: "الباب مفتوح دائما.. الكرة في ملعبهم".