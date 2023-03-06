تايوان ترصد 10 طائرات عسكرية صينية و4 سفن حربية في جميع أنحاء الجزيرة

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، أنها تتبعت 10 طائرات عسكرية صينية وأربع سفن بحرية حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة تايوان نيوز المحلية عن بيان للوزارة القول، إنه من بين طائرات الجيش الصيني، حلقت طائرة شنشي Y-8 الحربية المضادة للغواصات وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز Harbin BZK-005 في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.



ووفقًا لوزارة الدفاع الوطني، لم تعبر أي طائرة تابعة للجيش الصيني خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت، وردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة الطائرات والسفن الصينية.