سيد معوض: رحيل فيريرا الحل الأفضل للزمالك

أكد سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رحيل البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، وعودته مرة أخرى سببت غياب هيبته أمام لاعبي الزمالك، وهو ما انعكس بشكل كبير على أداء النادي خلال الفترة الأخيرة.

ويرى نجم الأهلي السابق، أن رحيل فيريرا في حال الخسارة أمام الترجي التونسي والخروج من دوري أبطال إفريقيا، سيكون الحل الأفضل.

وقال سيد معوض في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ETC»: «فيريرا من أفضل المدربين الذين عملوا بالدوري المصري، لكن نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة سيئة».

وأضاف: «لاعبو الزمالك كانوا ينظرون إلى فيريرا كأسطورة، لكن بعد إقالته ثم عودته مرة أخرى، انكسرت هيبته أمام اللاعبين.. فيريرا انتهى فنيا مع الزمالك، وهو مستمر فقط من أجل الحصول على مستحقاته المالية، وإذا تقاضاها سيرحل عن الفريق».

وتابع: «الصفقات الجديدة للزمالك لم تظهر بشكل جيد، وهم يلعبون تحت ضغط كبير منذ بداية الموسم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين الجدد أكثر من القدامى، ويركزون على اللقطات السيئة لهم».

وأوضح: «تراجع مستوى أحمد زيزو طبيعي، أي لاعب قد يتعرض لهزة في مستواه، مثلما يحدث لزيزو حاليًا، لكنه يحاول الظهور بشكل جيد مجددا».

وأتم: «من الصعب إبعاد زيزو عن تشكيل الفريق، لأنه أفضل من الآخرين، حتى وإن كان في أسوأ حالاته.. وإذا ظهر بشكل مميز في مباراة الترجي، سيعود لمستواه المعهود».