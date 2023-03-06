الرئيس العراقي يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إيطاليا

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يعتزم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، القيام بزيارة إلى إيطاليا بناءً على دعوة من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، تعد هي الأولى من نوعها لرئيس عراقي إلى هذا البلد.

وأكد الرئيس العراقي، خلال استقباله اليوم الإثنين سفير إيطاليا في العراق ماوريتسيو كريكانتي على "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون والاستثمار بين العراق وإيطاليا وبما يخدم المصالح المشتركة والتنسيق وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين خاصة في مايتعلق بإدامة السدود والمشاريع الأروائية والزراعة إلى الجوانب الثقافية وتطوير الأماكن الأثرية والمتاحف".

وأكد السفير الإيطالي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات وتوسيع سبل التعاون مع العراق في مختلف المجالات وبما يعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.

وقال إن إيطاليا "تعمل حاليا على تنظيم معرض كبير مكرس لحضارة وادي الرافدين بالتنسيق مع الجانب العراقي".

وحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث برنامج الزيارة المرتقبة للرئيس العراقي إلى إيطاليا.