يفتتح بالكويت مساء غدٍ الثلاثاء معرض "الأرض" الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ28 التي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى 10 مارس الجاري.

ويقام معرض "الأرض" الفوتوغرافي ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ62 و برعاية المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، وبالتعاون ما بين جمعية الخريجين الكويتيين، ومجلة "العربي".

وتدور محتويات المعرض في فلك القضية الفلسطينية، ويوثق الكثير معاناة شعب فلسطين وأوجاعه، ويستحضر ما مرت به أرض فلسطين طوال عقود مضت.

وقال إبراهيم المليفي، رئيس جمعية الخريجين الكويتيين، ورئيس تحرير مجلة العربي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن معرض "الأرض"، هو بمثابة معرض استثنائي يبرز حجم المعاناة التي يعشيها شعب فلسطين، ويؤكد أن قضية فلسطين كانت وستبقى على رأس كل القضايا العربية.

ولفت المليفي إلى أن المعرض هو جزء من أرشيف مجلة العربي، الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، التي جعلت القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها منذ صدورها قبل أكثر من ستة عقود، وتحديداً في عام 1958.

وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، تولي المجلة جل اهتمامها لقضية فلسطين، وتضعها في الاعتبار دوما، وذلك من خلال اختيار الغلاف الذي يصور الشأن الفلسطيني، والتصدي الأزلي لهذا الاستيطان المرفوض وتهويد القدس العربية والأبواب والمفاتيح والبيوت المهجرة، وعويل الأمهات والنساء، وتشريد الأطفال.

وأوضح أن معرض "الأرض" يستحضر كل ما سبق من خلال أغلفة مجلة العربي عبر مسيرتها الممتدة على مدار عقود مضت، والتي تُظهر حالات الصدام والنضال والصمود على أرض فلسطين.