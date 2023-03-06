نبأ صادم لمحمد محمود بعد رحيله عن الأهلي

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تلقى محمد محمود، لاعب وسط الأهلي، المعار لنادي لاتحاد السكندري، نبأ صادما، اليوم الإثنين.

أعلن محمد محمود عبر حسابه على شبكة انستجرام، وفاة والده، حيث كتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، مات أبي، اللهم اغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم".

ولعب محمد محمود بصفوف الأهلي 4 سنوات، قبل أن يرحل معارا في يناير الماضي للاتحاد السكندري لمدة موسم ونصف.

وانتقل محمد محمود لصفوف الأهلي في يناير 2019 قادما من وادي دجلة، إلا أن مسيرته داخل القلعة الحمراء تعثرت لإصابته مرتين بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ونشر النادي الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي، ينعي فيه وفاة والد لاعبه السابق.