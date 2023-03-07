رئيس مركز أبوقرقاص يتابع التزام السائقين بتعريفة المواصلات

قاد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، حملة بعدد من الميادين والشوارع للتأكد من مدى التزام سائقي مركبات التوكتوك بتعريفة المواصلات.



رافق رئيس المركز، عرفات عبدالله نائب رئيس مركز أبوقرقاص وإدارة المواقف وإدارة المرور بمركز أبوقرقاص.

ووجه رئيس المركز، سائقي مركبات التوكتوك بالالتزام بالتعريفة المتعارف عليها داخل مدينة أبوقرقاص وهي قيمة "5 جنيهات فقط لا غير"، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة مخالفة ذلك.

وأشار رئيس المركز، إلى أنه يجرى أيضا تنفيذ حملات بالقرى، ومتابعة لسير العمل بمواقف سيارات الأجرة للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات المحددة، المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق التعريفة المقررة للمواصلات ومنع التلاعب والمغالاة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.