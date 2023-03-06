زعيم خضر ألمانيا يحذر إيران من إعدام المواطن الألماني-الإيراني شارمهد

حذر زعيم حزب الخضر الألماني أوميد نوريبور، إيران من إعدام المواطن الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد.

وقال زعيم الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم الإثنين، إنه يرغب في أن يرسل "تحذيرا واضحا للغاية" إلى النظام الحاكم هناك".

وأردف: "إذا تم إعدام مواطن ألماني في إيران، فعندئذ لن يستمر الحال كما هو عليه مع هذا النظام" وأوضح أن الأمر لن يصبح كما كان من قبل".

وأضاف نوريبور: "لن نهدأ حتى نمارس ضغوطا واضحة، وحتى نحاسب هؤلاء المسؤولين عن هذا الأمر"، ولفت إلى أن تطبيع العلاقات مع إيران في ظل هذه الظروف "غير وارد تماما".

وكانت محكمة ثورية في العاصمة الإيرانية طهران حكمت في 21 من الشهر الماضي بالإعدام على المواطن الألماني من أصل إيراني جمشيد شارمهد، 67 عاما، حيث أدانته بالمسؤولية عن هجوم إرهابي، ضمن أمور أخرى.

وردت الحكومة الألمانية على الحكم بطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين.

ورأى نوريبور أن شارمهد تمت إدانته في محاكمة صورية وأنه قضى ما يقرب من 1000 يوم في حبس انفرادي وتعرض للتعذيب، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الحصول على مساعدة من القنصلية ولا اختيار محام.