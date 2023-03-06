أمين المظالم الأوروبي يطالب المفوضية الأوروبية بتوضيح قواعد الرحلات الخارجية المدفوعة

يطالب مكتب أمين المظالم الأوروبي، المفوضية الأوروبية، أن توضح بالتفصيل كيف تضع المؤسسة القواعد لرحلات العمل المدفوعة لأطراف من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الطلب بعدما تحدث موقع "بوليتيكو" الإخباري، عن أن كبير مسئولي النقل بالمفوضية سافر جوا مجانا في درجة رجال الأعمال مع الخطوط الجوية القطرية بينما كانت المفوضية تتفاوض في اتفاق طيران مهم مع قطر.

وقال متحدث باسم المفوضية اليوم الإثنين، إن المسئول البارز كان مكلفا بالتوقيع على الفحوصات الخاصة به بشأن تضارب المصالح بموجب قواعد المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

وكتبت رئيسة مكتب أمين المظالم الأوروبي إيميلي أوريلي، في خطاب إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أنها "اطلعت باهتمام" على توضيح المفوضية أنه نظرا لأن المسئول لم يكن جزءا من فريق التفاوض، فإنه لم يكن هناك تضارب في المصالح.

وقالت أوريلي: "قد لا يميز الجمهور العام هذا الفارق"، مؤكدة أهمية التدقيق في مثل تلك الترتيبات لمنع خطر حدوث تضارب في المصالح، سواء كان "حقيقيا أو محتملا أو متصورا".

وأضافت أوريلي أن المفوضية أعلنت أنها "تشدد قواعدها"، التي تحيط بالرحلات المدفوعة، ولكنها أكدت أهمية ثقة الجمهور العام وسط الفساد المستشري، وفضيحة استغلال النفوذ المرتبطة بقطر في البرلمان الأوروبي.

وأمام المفوضية حتى الثالث من يونيو 2023 للرد على طلب مكتب أمين المظالم الأوروبي الذي يتعلق بالرحلات التي قام بها الطاقم منذ 2021.