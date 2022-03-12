قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الزيت الروسي الذي تم طرحه في الأسواق، يندرج ضمن الزيوت الفاخرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن سعر هذا الزيت مرتفع نوعا ما مقارنة بالزيت الخليط.

وأوضح أن التعامل بالروبل أمام الجنيه المصري سهَّل دخول هذه الزيوت وخفَّض من أسعارها، متحدثا عن سلع أخرى يتم استقدامها من روسيا عبر هذه الآلية مثل القمح والذرة والصويا.

وأفاد بأنه يتم تصدير سلع مصرية بالجنيه، مقابل تصدير روسيا سلعا تابعة لها بالروبل، موضحا أن مصر أكبر مُصدِّر فواكه لروسيا، بالإضافة إلى سلع كيماوية كثيرة.

وأشار إلى بدء التعامل مع دول أخرى بجانب روسيا بالعملة المحلية ما يخفف الضغط على طلب الدولار، متحدثا عن تفاوض مع الصين ودول مجموعة البريكست.