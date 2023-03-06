حزب الإصلاح الليبرالي الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات في إستونيا

أعلنت لجنة الانتخابات في إستونيا في وقت مبكر اليوم الإثنين أن حزب الإصلاح الليبرالي، الحاكم، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء كايا كالاس، حقق أقوى أداء في الانتخابات التي شهدتها البلاد أمس الأحد، وفاز بـ37 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ101.

وتعني هذه النتيجة أن من المرجح أن تستمر كالاس في منصبها في تلك الدولة التي تقع شرقي أوروبا، وهي عضو في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما توقعت استطلاعات الرأي.

وتقود كالاس حاليا اتئلافا من ثلاثة أحزاب، يضم أيضا الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب إيزما، المحافظ

وتعتبر كالاس، التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في إستونيا، عام 2021، واحدة من أكثر المؤيدين داخل الاتحاد الأوروبي لجهود كييف في التصدي للغزو الشامل الروسي الشامل للأراضي الأوكرانية.

كما كانت من أقوى الداعين إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد موسكو، وإلى إرسال أسلحة غربية لكييف. كما دعت إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف الأطلسي في مواجهة تهديدات روسيا، المتاخمة لإستونيا.