كوريا الجنوبية: تغييرات في قانون العمل تشمل تعديل عدد ساعات العمل الأسبوعية

تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية تعديل نظام ساعات العمل الأسبوعية البالغة حاليا 52 ساعة، ضمن خطة ضخمة لإعادة هيكلة نظام العمل في البلاد، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.

وفي هذا الإطار، عقدت وزارة العمل و5 وزارات أخرى ذات صلة، اجتماعا اقتصاديا طارئا اليوم الاثنين، حيث تم طرح مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعديل الأنظمة المتعلقة بالعمل.

وبموجب الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة مرونة نظام العمل الأسبوعي لمدة 52 ساعة، للسماح باحتساب ساعات العمل ليس فقط على أساس أسبوعي، بل وأيضا على أساس شهري وربع سنوي ونصف سنوي أو سنوي، بناء على اتفاق بين العمال والإدارة.

وسوف يسمح هذا التعديل للموظفين بإدارة ساعات عملهم بمرونة، وتمكينهم من العمل لمدة تصل إلى 69 ساعة أسبوعيا، وتقليل ساعات العمل في أوقات أخرى، في حين سيتم تعديل اللوائح لساعات الراحة والمغادرة أيضا لاستيعاب احتياجاتهم بشكل أفضل.

وتخطط الحكومة لإصدار إشعار مسبق بالتشريعات ذات الصلة اليوم الاثنين، وتقديم مشروع القانون للبرلمان في غضون شهر يونيو أو يوليو.