مؤتمر دولي بأبوظبي يكشف عن تقنية تحمي مرضى السكري من الغرغرينا والبتر

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واصل "مؤتمر أبوظبي الرابع عشر للعناية بالجروح" جلساته في أبوظبي، بمشاركة أطباء وخبراء ومتخصصين في علاج الجروح من مختلف دول العالم.

عرض مشاركون في المؤتمر تقنيات حديثة للعناية بالجروح والوقاية من مضاعفاتها الخطرة، خصوصا الجروح الخطرة التي تصيب مرضى السكري.

وكشف المؤتمر عن تقنية "الديرماسين"، التي أثبتت فاعليتها في علاج آلاف المصابين بالقدم السكري، وأنقذتهم من جراحات البتر على مستوى العالم.

و"الديرماسين" هي تقنية مصنوعة من الماء المؤكسد، تُستخدم لعلاج التقرحات السريرية وعلاج القدم السكري وعلاج الجروح.

وعرض المؤتمر آخر الدراسات السريرية المتعلقة بالتقنية والتي أجازتها هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، وهيئة الصحة وحماية البيئة الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء السعودية، ووزارة الصحة بالإمارات، لقدرتها على الحماية من الإصابة بـ"الغرغرينا" وبتر الأطراف.

وقالت صفا قدومي، مدير عام مجموعة "مايكروسيف" المسؤولة عن تقنية "الديرماسين"، إنّ التقنية تتميز بأنها خالية من الكحول أو المواد الكيميائية، ما يجعلها آمنة على الجلد ولا تسبب التهيج أو الحساسية.

وأضافت، للصحفيين اليوم الإثنين، أن هذه التقنية حوّلت الماء إلى محلول لتطهير الجلد والجروح وإزالة الأنسجة الميتة من الجروح، وتقتل مجموعة واسعة من مسببات الأمراض كالفيروسات، والبكتيريا، والفطريات والجراثيم.

وتابعت أن محلول "الديرماسين" يستخدم في علاج التقرحات السريرية، وتقرحات مرضى السكري، وجروح ما بعد العمليات الجراحية والجروح الناتجة عن الإصابات والحوادث كما أنها آمنة للاستخدام على الأنسجة والأعضاء المكشوفة والعظام.

وأكد مشاركون في المؤتمر الدولي أهمية توفير أفضل عناية بالجروح للحفاظ على الأطراف وحماية المرضى من المضاعفات الخطرة للجروح، إضافةً إلى التوعية بأهمية حماية مرضى السكري من التقرحات وجروح الأقدام.

وأكد المؤتمر أهمية تطوير برامج فعالة للتوعية بالوقاية من الجروح، وتدريب متخصصين في العناية بالجروح وتبني برامج فعالة لمكافحة قدم مريض السكري.