السفير الليبي: رئاستنا لمجلس الجامعة العربية فرصة لحل الأزمة الليبية

أكد السفير عبد المطلب ثابت المندوب الدائم لليبيا لدى جامعة الدول العربية، أن تولى ليبيا رئاسة الدورة 158 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، يأتي في ظل ظروف سياسية خاصة تمر بها ليبيا والمنطقة العربية.

وأضاف "ثابت" خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين: "كنا نأمل أن تكون رئاسة ليبيا لهذه الدورة، وفي هذا التوقيت بالأخص فرصة سانحة لوضع الجامعة في موضع متقدم يمكنها من الاطلاع بشكل وافِ على جوانب الأزمة السياسية في ليبيا، وعلى نحو يعزز من قدرتها على تحقيق بدور متقدم لحل الأزمة في ليبيا، باعتبارها التنظيم الإقليمي الأقرب والأوثق لدى الليبيين جميعا، ويعزز من مشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأوضاع السياسية".

وتابع: "بالرغم من كل ما واجهنا في أثناء رئاستنا لهذه الدورة، إلا أننا حرصنا على تحقيق المصالح العربية المشتركة، والحفاظ على الوفاق العربي ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، وتحقيق مصالح كل الليبيين دون تميز بينهم".

وأضاف: "مع تصاعد الخلاف بين الأطراف السياسية في الداخل الليبي استطعنا بالتعاون مع أشقائنا في مجلس الجامعة الخروج بقرارات تلبي مطالب جميع الليبيين، إذ لا يوجد بند واحد في جميع مشاريع القرارات المتعلقة بمتابعة الأوضاع السياسية في ليبيا، والتي قدمت من قبل حكومة الوحدة الوطنية محل اختلاف بين الفرقاء السياسيين أو موضع اعتراض من أحدهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصنا على تحقيق مصالح كل الليبيين".

وأوضح أن ما صاحب رئاسة دولة ليبيا للدورة 158 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري من أحداث ومواقف واختلاف في وجهات النظر في تفسير أنظمة الجامعة ومقرراتها الداخلية، يظهر لنا وبشكل عاجل حاجة جامعة الدول العربية إلى تسريع خطوات إصلاحها، وتطوير أنظمتها، وتحديث آليات تفسير ومتابعة القرارات الصادرة عنها، إذا ما أريد لها اأ تكون كما أراد لها ميثاقها بيتاً لكل العرب.

وأكد السفير عبد المطلب ثابت، أنه مع كل ما تمر به ليبيا من ظروف سياسية خاصة، فإنها ستظل وفية سواء من داخل الجامعة العربية أو من خارجها لقضايا الأمة العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين، إلى أن يحقق الشعب الفلسطيني الشقيق طموحه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.