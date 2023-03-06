وزير خارجية تونس: حملة مضللة لتأجيج الأزمة المرتبطة بالمهاجرين

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اتهم وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الاثنين، جهات لم يسمها بممارسة عمليات تضليل لتأجيج الأزمة المرتبطة بمهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية اليوم الاثنين ، إلى تداول أخبار كاذبة ومقاطع فيديوهات غير صحيحة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير إن تلك المقاطع إما أنها قديمة أو أنها تتضمن أحداثا في دول أخرى.

وتسبب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيد قبل أسبوع في مجلس الأمن القومي دعا من خلاله إلى تشديد القيود على تدفق المهاجرين، إلى أزمة دبلوماسية مع عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء بجانب اتهامات من منظمات حقوقية ومنظمة الاتحاد الأفريقي للسلطة في تونس ببث خطاب يحض على الكراهية.

وبدأت دول مثل كوت ديفوار ومالي وغينيا بترحيل المئات من الرعايا بعد تعرضهم إلى مضايقات وممارسات "عنصرية" وفق شهادات أدلوا بها.

ولكن وزير الخارجية فند اليوم وجود سياسة عنصرية ممنهجة، وقال إن "تونس آخر بلد يمكن اتهامه بالعنصرية".

وفي مسعى لاحتواء الأزمة المرتبطة بإقامة المهاجرين في تونس أعلنت السلطات التونسية أمس اجراءات للحد من العوائق البيروقراطية كتسليم بطاقات إقامة لمدة سنة للطلبة وإعفاء المخالفين لقانون الإقامة من خطايا التأخير وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية.