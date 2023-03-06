قالت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية، واصفة فكرة إخضاع السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما لمثل هذه الاختبارات بأنها "سخيفة".

جاء ذلك بعدما أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في فبراير الماضي، ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفي أول خطاب لها كمرشحة رئاسية، اقترحت هايلي اختبار الكفاءة العقلية الإلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وهو ما يعتبر بمثابة ضربة قوية لبايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، منافس هالي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.

وصرحت جيل بايدن لشبكة "سي إن إن"، ردا على سؤال عما إذا كان زوجها يفكر في إجراء مثل هذا الاختبار إذا أعيد انتخابه في عام 2024: "أمر سخيف لن نناقش أبدا شيئا من هذا القبيل".

يذكر أن بايدن كان قد بلغ الثمانين من عمره في نوفمبر الماضي، حيث يعتبر أكبر شخص تولى رئاسة الولايات المتحدة، وكان قد أدى اليمين الرئاسية عن عمر يناهز 78 عاما.

ويسعى بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024 وفي حال فوزه بالسباق الرئاسي، فسيبلغ من العمر 86 عاما قبل إكمال فترة ولاية ثانية كرئيس.

وأكد بايدن في وقت سابق، أنه سيكون صريحا مع الشعب الأمريكي، ويخبره عن مشكلاته الصحية إن وجدت.

وأعلن طبيب البيت الأبيض، في فبراير الماضي، أن بايدن "لائق للخدمة، وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي إعفاءات أو تسهيلات".

لكن صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أشارت إلى قلق الديمقراطيين من أن بايدن (80 عاما) وهو أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق، أكبر من أن يترشح لولاية ثانية.