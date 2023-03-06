محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بالمسجد العباسي

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بالمسجد العباسي، عقب صلاة المغرب، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة أوقاف بورسعيد، وعدد من التنفيذيين ورجال الدين.

وبدأت الاحتفالية، بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمود المنزلاوي، وعقبها كلمة الدكتور جمال عواد وكيل وزارة أوقاف بورسعيد، وكلمة الشيخ ياسر عبد الله مدير عام المنطقة الأزهرية ببورسعيد، حيث تناولا خلال كلمتهما، الحديث عن فضائل ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، أعادها الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، متمنيًا أن تعاد هذه المناسبات على مصر وأبنائها في خير ورخاء وتنمية