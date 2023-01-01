أوكرانيا: روسيا هاجمتنا جوا عدة مرات ليلا وأسقطنا 13 طائرة مسيرة

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الإثنين، إن روسيا هاجمت أوكرانيا عدة مرات ليلا عن طريق الجو، وتم أسقاط 13 طائرة مسيرة من أصل 15.

وقال يوري احنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية على شاشة التلفزيون، إن "الطائرات المسيرة أقلعت من الشمال".

وتعرضت مدينة كراماتورسك الشرقية، التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، بشكل خاص لضربات جوية.

ومن جانبه، كتب عمدة المدينة، أولكسندر جونشارينكو، على موقع فيسبوك، إن "الهجمات الصاروخية في الليلة الماضية دمرت مدرسة وألحقت أضرارا بـ15 مبنى سكنيا"، مضيفا أن الغارات لم تسفر عن سقوط أي قتلى أو مصابين.