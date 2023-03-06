رئيس معهد الفلك: لا زيادة في معدلات تسجيل الزلازل يوميا

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه لا توجد أي زيادة في معدلات تسجيل الزلازل يوميا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد» مساء الأحد، أن تركيا تتخذ استعدادات طبيعية لمواجهة أي خطر زلزالي، مؤكدا أن هذه الاستعدادات تُطلب أيضا في مصر من أي جهة.

وأشار إلى أن الجميع عليه أن يكون على أهبة الاستعداد للتعرف على كيفية اتخاذ التصرف الصحيح، وأيضا الطريقة الصحيحة في إنشاء المباني.

ونوه بأن هناك مباني في تركيا سقطت بينما هناك مبانٍ أخرى لم تسقط ما يعني أن هناك فسادا قد حدث، وعدم تطبيق لمعايير البناء وأكواد الأحمال الزلزالية.

وتابع: «دعوة رئيس بلدية إسطنبول للاستعداد لا تعني بالضرورة أن هناك كارثة جاية.. لكن اللي الراجل شافه في مناطق تانية في بلاده خلاه عاوز يكون مستعد علشان ميقعش في اللي وقع فيه زمايله».

وكان أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، قد حذر من احتمال حدوث زلزال عنيف في هذه المدينة التي تضم حوالي 16 مليون شخص ومواقع تاريخية وأثرية عديدة.

وقال إمام أوغلو: «لا يمكن أن نستمر في العيش كما كنا نعيش في الماضي، لأن زلزالا قويا سيضرب في يوم ما إسطنبول وهذا أمر لا محالة منه. لذا علينا أن نعيد بناء كل شيء ونستعين بالعلم».

وشهدت تركيا في 6 فبراير الماضي، زلزالا قويا أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص ودمر آلاف المباني.