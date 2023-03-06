 الوادي الجديد يوجه بسرعة تحويل السوق التجاري بمركز باريس لثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة - بوابة الشروق
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الوادي الجديد يوجه بسرعة تحويل السوق التجاري بمركز باريس لثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة

عمرو بحر
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 11:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 11:50 ص

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من تحويل السوق التجاري بمركز باريس لثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وإنهاء الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع مديري المديريات، والمصالح الحكومية بالمحافظة؛ لمتابعة سير منظومة العمل ومستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية المعنية.

وكشف عن عقد اجتماعات دورية؛ للتواصل مع الموظفين وبحث شكواهم ومقترحاتهم وحلها وتفعيلها، وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود لمن استوفى الشروط وسدد مستحقات الدولة، وحصر أعداد العاملين المتقاضين للحد الأدنى للأجور لإدراجهم ضمن المستفيدين من مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة ٢٠٪.

وفي سياق منفصل، أشار الزملوط، إلى سرعة إنهاء مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تنفذها مديرية الأوقاف، وتشكيل فريق من أفضل الحفظة للمشاركة في المسابقات القومية.

ووجه بتشكيل لجان مرور مفاجئ على المدارس؛ للتأكد من انضباط العملية التعليمية وانتظام تواجد المعلمين والمتابعين.


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