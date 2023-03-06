نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد التزام البلاد بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام

جدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، التزام الدولة بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، داعيا إلى إبداء صدق النوايا في تنفيذ هذا الاتفاق.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء، دعا دقلو في كلمة مساء اليوم الأحد بأكاديمية الأمن العليا بالخرطوم، في ختام ورشة عمل لشرح المصفوفة المحدثة لاتفاق سلام جوبا، إلى ضرورة الاهتمام بقضايا السلام خاصة قضية النازحين واللاجئين وعودتهم إلى قراهم الأصلية.

وقدم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الدعوة لحاملي السلاح للانضمام إلى العملية السلمية بالبلاد.

وجدد دقلو الدعوة للمجتمع الدولي، بدعم تنفيذ الاتفاق مضيفا: "نحن أيضا يجب أن نساعد أنفسنا، قبل أن نطلب من الآخرين مساعدتنا"، وقال: "إذا صدقت النوايا سننفذ هذا الاتفاق"، مبينا أن تنفيذه سيحفز الآخرين إلى الانضمام إليه.

كان قد تم التوصل لاتفاق جوبا للسلام عام 2020 بعد مفاوضات استمرت 10 أشهر في عاصمة جنوب السودان، وشاركت فيه عدد من الحركات المسلحة السودانية أبرزها الحركة الشعبية شمال - جناح مالك عقار- وحركة جيش تحرير السودان - جناح أركي مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، إضافة إلى مجموعات غير مسلحة تشمل مسارات الوسط والشرق والشمال.

وفي 19 فبراير الماضي، وقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، في عاصمة جنوب السودان على صيغة محدثة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.