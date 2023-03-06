مصطفى الفقي عن تصريح ترامب بشأن وقف حرب أوكرانيا في يوم: فرقعة إعلامية

تحدّث المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، عن فرص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلا إن كل شيء وارد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن هناك فقرا في القيادات سواء لدى الحزب الجمهوري (يتبعه ترامب) أو الحزب الديمقراطي (يتبعه الرئيس الحالي جو بايدن).

وأشار إلى أن العالم يعاني من نقص في القيادات المؤثرة، موضحا أنه حتى في الداخل الأمريكي لا توجد الكثير من البدائل.

ولفت إلى أن حديث ترامب الذي وصفه بـ"المغرور" عن حل الأزمة الروسية الأوكرانية في يوم واحد هي عبارة عن "فرقعة إعلامية".

وأبدى استغرابه من رئيس سابق ومرشح مرتقب (يقصد ترامب) لأكبر قوة على مستوى الأرض يتحدث بهذه البساطة، لكنه استطرد: "المزاج الأمريكي غريب جدا.. وترامب أفلح إن صدق".

ونوه بأن بايدن يعول على أن الأوضاع الاقتصادية أفضل، في حين أن ترامب يعتمد على أن الأوضاع السياسية أصبحت أسوأ.

وكان ترامب، قد أكّد في وقت سابق من الأحد، أنه يمكنه وقف الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد إذا أعيد انتخابه.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن ترامب قوله أمام حشد مبتهج في المؤتمر السنوي للقادة المحافظين، وهو مؤتمر يميني يستمر لمدة ثلاثة أيام ويقام في واشنطن العاصمة: "سأحل المشكلة وسأحلها بوتيرة سريعة، ولن يستغرق الأمر أكثر من يوم واحد، أعرف بالضبط ماذا أقول لكل واحد منهما"، في إشارة إلى طرفي الحرب.

وأوضح ترامب أنه لن تكون هناك حروب أخرى، وقال: "سأمنع الحرب العالمية الثالثة وبسهولة بالغة".